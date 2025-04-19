Бальзам Жабій камінь з золотим вусом (Balm Toad stone with a golden mustache)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
50,21
Економія при броні: -3,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
49,60
Економія при броні: -2,69 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
49,68
Економія при броні: -2,77 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
50,20
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
49,88
Економія при броні: -2,97 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
1.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
1.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
49,78
Економія при броні: -2,87 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
1.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
1.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
49,04
Економія при броні: -2,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
49,06
Економія при броні: -2,15 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
2.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 71
2.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Кульпарківська, 93
2.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
49,00
Економія при броні: -4,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл №1
Ботаніка
48,84
Економія при броні: -1,93 грн