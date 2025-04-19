Бальзам Жабій камінь з живокостом (Balm Toad stone with larkspur)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 146 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
53,77
Економія при броні: -1,92 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
52,79
Економія при броні: -5,99 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
55,23
Економія при броні: -8,43 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
53,67
Економія при броні: -1,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
54,02
Економія при броні: -2,38 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
53,34
Економія при броні: -2,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
54,55
Економія при броні: -2,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
53,58
Економія при броні: -12,07 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
53,99
Економія при броні: -11,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
54,00
Економія при броні: -12,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
53,34
Економія при броні: -10,83 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
55,27
Економія при броні: -13,76 грн