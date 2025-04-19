Бальзам Жабій камінь з живокостом (Balm Toad stone with larkspur)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 95 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
55,26
Економія при броні: -13,89 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
54,90
Економія при броні: -12,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
54,70
Економія при броні: -12,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
54,59
Економія при броні: -13,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
54,56
Економія при броні: -13,14 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
55,70
Економія при броні: -13,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
54,00
Економія при броні: -11,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
55,00
Економія при броні: -12,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
54,69
Економія при броні: -13,21 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
54,70
Економія при броні: -12,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
54,60
Економія при броні: -12,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
54,50
Економія при броні: -12,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
53,85
Економія при броні: -12,43 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
1.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл №1
Ботаніка
54,00
Економія при броні: -11,90 грн