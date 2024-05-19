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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл - Львів (391680) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 130 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
47,50
Економія: -5,98 грн
41,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
41,56 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
52,33
Економія: -0,12 грн
52,21 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
48,08
Економія: -8,15 грн
39,93 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
41,56 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
49,80
Економія: -7,22 грн
42,58 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
58,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
41,56 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (6)
75,00
Економія: -10,00 грн
65,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
61,60
Економія: -19,02 грн
42,58 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
43,80
Економія: -2,31 грн
41,49 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (3)
75,00
Економія: -10,00 грн
65,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
49,96
Економія: -8,47 грн
41,49 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
51,73
Економія: -9,15 грн
42,58 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
66,20
Економія: -23,62 грн
42,58 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (5)
67,32
Економія: -24,74 грн
42,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
41,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
55,71
Економія: -13,13 грн
42,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (4)
57,52
Економія: -14,94 грн
42,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (6)
48,40
Економія: -6,90 грн
41,50 грн