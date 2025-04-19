Бальзам Зірка (BALZAM ZVEZDA)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках у Одеса
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
Колонтаївська
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик
99,20
Економія при броні: -11,40 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
4.1 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик
Маргарита
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
4.6 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
Мишель
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 49
5.3 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
Жасмін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рабіна Іцхака, 16
5.4 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
Роза
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
5.5 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
Центральна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
5.6 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
Агата
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Шевченка, 6/2
5.8 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
Венера
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Незалежності, 8
5.9 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
Марія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Шевченка, 11-А
5.9 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
Аліна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 23
6.0 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
Гармонія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 50
6.1 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
Магнолія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Незалежності, 18
6.1 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик