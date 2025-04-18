Бальзам Зірка (BALZAM ZVEZDA)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках у Київ
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
1.9 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик
101,10
Економія при броні: -9,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
2.0 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
2.2 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
2.3 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Павлівська, 17
2.3 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Печерська, 1
2.4 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
2.6 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г №1
Грін Фарм Косметик
37,10
Економія при броні: -9,62 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
2.9 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 37/1
3.3 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик