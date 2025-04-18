Бальзам Зірка (BALZAM ZVEZDA)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках у Харків
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 17
7.7 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
7.8 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
8.1 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
8.6 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
9.0 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
9.4 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
10.3 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
15.2 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, пл. Захисників України, 2-А
1.1 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, пров. Донецький, 18
1.2 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 15:00
Харків, вул. Гостинний Двір, 9
1.7 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
2.3 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 17
2.3 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Ювілейний, 5-А
4.3 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
Сімейна аптека
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
4.7 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
4.7 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 178
5.0 км
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
5.2 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г №1
Грін Фарм Косметик
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 15:00
Харків, просп. Науки, 64
5.2 км
БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г №1
Грін Фарм Косметик
БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл №1
Грін Фарм Косметик