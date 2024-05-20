Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл для інгаляцій та розтирань - Запоріжжя (525120) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (4)
67,54 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (2)
67,54 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (2)
70,92 грн
Економна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Всього: упаковка (2)
67,54 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
67,54 грн
Економна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
67,54 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: упаковка (2)
67,54 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
84,00
Економія: -20,00 грн
64,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (2)
67,54 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
Всього: упаковка (1)
67,54 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (2)
67,54 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
78,00
Економія: -14,00 грн
64,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 5
Всього: упаковка (2)
67,54 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Всього: упаковка (1)
67,54 грн
В інших містах:
Мiська сiмейна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 147
Всього: упаковка (1)
70,92 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Марганець, вул. Лермонтова, 27
Всього: упаковка (1)
70,92 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Всього: упаковка (2)
67,54 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (2)
67,54 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (3)
67,54 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (2)
67,54 грн