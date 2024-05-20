БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл для інгаляцій та розтирань - Запоріжжя (525120) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
Мед-сервіс
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Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Мед-сервіс
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Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Економна аптека
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Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Мед-сервіс
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Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Народна аптека
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Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Мед-сервіс
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Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Мед-сервіс
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Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
Мед-сервіс
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Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Аптека інтернет цін
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Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 5
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 147
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Марганець, вул. Лермонтова, 27
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж