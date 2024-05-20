БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл для інгаляцій та розтирань - Одеса (525120) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Аптека tas
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Аптека tas
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 18
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
Аптека tas
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 15
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
В інших містах:
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/64-Н
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 27-Г
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 312
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4