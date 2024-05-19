БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл для інгаляцій та розтирань - Львів (525120) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Swiss pharmacy
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Патона, 2/4-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Почаїв, пл. Шевченко Тараса, 3-Г
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 09 хв
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 34
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Крихівці, вул. Слобідська, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В