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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл для інгаляцій та розтирань - Львів (525120) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (2)
74,29 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
94,50
Економія: -31,32 грн
63,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Патона, 2/4-А
Всього: упаковка (1)
76,50
Економія: -13,32 грн
63,18 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Всього: упаковка (2)
67,54 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (2)
73,99
Економія: -10,81 грн
63,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Всього: упаковка (1)
67,54 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (1)
67,54 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
Всього: упаковка (4)
67,54 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Почаїв, пл. Шевченко Тараса, 3-Г
Всього: упаковка (2)
67,54 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Всього: упаковка (2)
67,54 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
Всього: упаковка (1)
67,54 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 34
Всього: упаковка (2)
67,54 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Всього: упаковка (2)
74,29 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (2)
67,54 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10
Всього: упаковка (1)
70,92 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (2)
67,54 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (2)
67,54 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Крихівці, вул. Слобідська, 2
Всього: упаковка (2)
67,54 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65
Всього: упаковка (1)
69,57 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В
Всього: упаковка (1)
67,54 грн