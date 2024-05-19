БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл для інгаляцій та розтирань - Київ (525120) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 102 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Мед-сервіс
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Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Мед-сервіс
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Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Віталюкс
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Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Антоновича, 47-А
Аптекар
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Київ, вул. Жилянська, 69/71
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Павлівська, 17
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Печерська, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3