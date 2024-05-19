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БАЛЬЗАМ ЗІРКА 10 г - Львів (392781) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Swiss pharmacy
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (2)
38,98 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (3)
35,44 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
Всього: упаковка (2)
36,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Всього: упаковка (2)
35,44 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (5)
35,44 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
Всього: упаковка (1)
35,44 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
Всього: упаковка (2)
36,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 24
Всього: упаковка (4)
35,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 19
Всього: упаковка (1)
27,18 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Почаїв, пл. Шевченко Тараса, 3-Г
Всього: упаковка (2)
35,44 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Всього: упаковка (1)
35,44 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 34
Всього: упаковка (2)
35,44 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
35,44 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
35,44 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65
Всього: упаковка (1)
36,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Височана Семена, 18
Всього: упаковка (2)
37,21 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Угорники, вул. Героїв Миколаєва, 78-А
Всього: упаковка (3)
38,98 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, пл. Перемоги, 4-Б
Всього: упаковка (1)
35,44 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 12
Всього: упаковка (1)
37,21 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-М
Всього: упаковка (1)
34,60
Економія: -6,13 грн
28,47 грн