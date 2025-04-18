Гель-бальзам для ніг Маклюра форте
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 329 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЕ, БУРКУН" 100 мл №1
Фітоформула
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЕ, БУРКУН" 100 мл №1
Фітоформула
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЕ, БУРКУН" 100 мл №1
Фітоформула
154,50 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЕ, БУРКУН" 100 мл №1
Фітоформула
123,00
Економія при броні: -35,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЕ, БУРКУН" 100 мл №1
Фітоформула
154,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЕ, БУРКУН" 100 мл №1
Фітоформула
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЕ, БУРКУН" 100 мл №1
Фітоформула
120,10
Економія при броні: -31,06 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЕ, БУРКУН" 100 мл №1
Фітоформула
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЕ, БУРКУН" 100 мл №1
Фітоформула
154,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЕ, БУРКУН" 100 мл №1
Фітоформула
154,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЕ, БУРКУН" 100 мл №1
Фітоформула
154,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЕ, БУРКУН" 100 мл №1
Фітоформула
154,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЕ, БУРКУН" 100 мл №1
Фітоформула
154,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЕ, БУРКУН" 100 мл №1
Фітоформула
154,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЕ, БУРКУН" 100 мл №1
Фітоформула
154,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЕ, БУРКУН" 100 мл №1
Фітоформула
154,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЕ, БУРКУН" 100 мл №1
Фітоформула
154,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЕ, БУРКУН" 100 мл №1
Фітоформула
154,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЕ, БУРКУН" 100 мл №1
Фітоформула
154,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "МАКЛЮРА ФОРТЕ, КАЛАНХОЕ, БУРКУН" 100 мл №1
Фітоформула
154,50 грн