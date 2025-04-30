Кодалі ресвератрол ліфт флюїд-ліфтинг для обличчя (Caudalie resveratrol lift fluid-lifting for the face)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Одеса
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
4.1 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
345.0 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
348.3 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
394.6 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
394.9 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
428.9 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
434.7 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 170/172
437.1 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
437.4 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
437.8 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
438.6 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
438.7 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
439.0 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
439.1 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
439.1 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
439.1 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
441.3 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
441.7 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Київська, 77
445.6 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
445.8 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie