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Кодалі ресвератрол ліфт флюїд-ліфтинг для обличчя (Caudalie resveratrol lift fluid-lifting for the face)
Кодалі ресвератрол ліфт флюїд-ліфтинг для обличчя (Caudalie resveratrol lift fluid-lifting for the face)
Київ
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Доступно в 14 аптеках у Київ
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Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2313,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2313,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
2.6 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
1665,70
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2313,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2313,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2776,70
грн
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Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2313,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2313,90
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 170/172
4.0 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2313,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
4.7 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2313,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
5.8 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2776,70
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
7.5 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2313,90
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
9.2 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2313,90
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
12.3 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2776,70
грн
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В містах поряд
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
21.0 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2776,70
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
23.5 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2776,70
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Київська, 77
131.8 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2776,70
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
155.5 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2313,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
203.3 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2313,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
394.7 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2776,70
грн
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