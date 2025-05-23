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Кодалі ресвератрол ліфт флюїд-ліфтинг для обличчя (Caudalie resveratrol lift fluid-lifting for the face)
Кодалі ресвератрол ліфт флюїд-ліфтинг для обличчя (Caudalie resveratrol lift fluid-lifting for the face)
Кривий Ріг
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
138.0 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2776,70
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
138.3 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2776,70
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
198.0 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2128,80
грн
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Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
255.5 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2313,90
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
340.3 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2776,70
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
346.7 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2776,70
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
347.2 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2128,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
348.1 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2776,70
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
348.2 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2128,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
348.4 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2128,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
348.5 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
1532,50
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
348.6 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2128,80
грн
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Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
349.8 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2128,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
349.8 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2128,80
грн
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Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
351.2 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2128,80
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
353.6 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2128,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
354.6 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2776,70
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
354.8 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2128,80
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
365.2 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2776,70
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
393.4 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2128,80
грн
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