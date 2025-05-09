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Кодалі ресвератрол ліфт флюїд-ліфтинг для обличчя (Caudalie resveratrol lift fluid-lifting for the face)
Кодалі ресвератрол ліфт флюїд-ліфтинг для обличчя (Caudalie resveratrol lift fluid-lifting for the face)
Харків
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
190.5 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2776,70
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
191.1 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2776,70
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
307.9 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2313,90
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
392.0 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2776,70
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
405.5 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2313,90
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
407.5 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2776,70
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
408.4 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2313,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
408.6 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
1665,70
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
408.9 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2313,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
409.2 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2313,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
409.5 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2776,70
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 170/172
410.1 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2313,90
грн
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Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
410.7 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2313,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
410.8 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2313,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
410.8 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2313,90
грн
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Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
413.1 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2313,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
413.5 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2313,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
416.0 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2776,70
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
433.6 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2776,70
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Київська, 77
539.5 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
2776,70
грн
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