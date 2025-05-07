Кодалі ресвератрол ліфт флюїд-ліфтинг для обличчя (Caudalie resveratrol lift fluid-lifting for the face)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
6.6 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
6.7 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
239.7 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
378.4 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
381.4 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
386.2 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
386.5 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
387.1 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
387.2 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
387.3 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
387.4 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 170/172
387.5 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
388.9 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
388.9 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
388.9 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
389.1 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
390.9 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
392.1 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
394.4 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
409.1 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT ФЛЮЇД-ЛІФТИНГ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ SPF 20 191 40 мл №1
Caudalie