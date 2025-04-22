Кодалі ресвератрол ліфт сироватка (Caudalie resveratrol lift serum)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Львів
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.0 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT УКРІПЛЮЮЧА СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
2199,00
Економія при броні: -439,80 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Яворів, вул. Тичини Павла, 3
46.8 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT УКРІПЛЮЮЧА СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
2199,00
Економія при броні: -439,80 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шептицький, вул. Героїв Майдану, 10
63.1 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT УКРІПЛЮЮЧА СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
2199,00
Економія при броні: -439,80 грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
64.5 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT УКРІПЛЮЮЧА СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
2199,00
Економія при броні: -439,80 грн
Аптека біля ратуші
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
113.6 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT УКРІПЛЮЮЧА СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
2478,11
Економія при броні: -13,21 грн
Центральна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
113.8 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT УКРІПЛЮЮЧА СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
2493,73
Економія при броні: -14,13 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
323.2 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT УКРІПЛЮЮЧА СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
2199,00
Економія при броні: -439,80 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
325.4 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT УКРІПЛЮЮЧА СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
2199,00
Економія при броні: -439,80 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
334.6 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT УКРІПЛЮЮЧА СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
2199,00
Економія при броні: -439,80 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Стоянка, вул. Київська, 10
447.6 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT УКРІПЛЮЮЧА СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
2199,00
Економія при броні: -439,80 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Білогородка, вул. Будівельна, 19
448.0 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT УКРІПЛЮЮЧА СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
2199,00
Економія при броні: -439,80 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
453.7 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT УКРІПЛЮЮЧА СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
2199,00
Економія при броні: -439,80 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
460.1 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT УКРІПЛЮЮЧА СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
2199,00
Економія при броні: -439,80 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
460.5 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT УКРІПЛЮЮЧА СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
2199,00
Економія при броні: -439,80 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
462.0 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT УКРІПЛЮЮЧА СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
2199,00
Економія при броні: -439,80 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 24
464.6 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT УКРІПЛЮЮЧА СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
2199,00
Економія при броні: -439,80 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
466.5 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT УКРІПЛЮЮЧА СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
2199,00
Економія при броні: -439,80 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
467.4 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT УКРІПЛЮЮЧА СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
2199,00
Економія при броні: -439,80 грн
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Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
467.6 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT УКРІПЛЮЮЧА СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
2199,00
Економія при броні: -439,80 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
467.6 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT УКРІПЛЮЮЧА СИРОВАТКА 30 мл №1
Caudalie
2199,00
Економія при броні: -439,80 грн