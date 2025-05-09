Кодалі ресвератроль ліфт крем
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT НІЧНИЙ НАСИЧЕНИЙ КРЕМ 50 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT НІЧНИЙ НАСИЧЕНИЙ КРЕМ 50 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT НІЧНИЙ НАСИЧЕНИЙ КРЕМ 50 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT НІЧНИЙ НАСИЧЕНИЙ КРЕМ 50 мл №1
Caudalie
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
130.4 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT НІЧНИЙ НАСИЧЕНИЙ КРЕМ 50 мл №1
Caudalie
2298,95
Економія при броні: -68,97 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
185.9 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT НІЧНИЙ НАСИЧЕНИЙ КРЕМ 50 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
190.5 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT НІЧНИЙ НАСИЧЕНИЙ КРЕМ 50 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
191.1 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT НІЧНИЙ НАСИЧЕНИЙ КРЕМ 50 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
248.8 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT НІЧНИЙ НАСИЧЕНИЙ КРЕМ 50 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
307.3 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT НІЧНИЙ НАСИЧЕНИЙ КРЕМ 50 мл №1
Caudalie
2499,05
Економія при броні: -74,97 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
307.9 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT НІЧНИЙ НАСИЧЕНИЙ КРЕМ 50 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
378.9 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT НІЧНИЙ НАСИЧЕНИЙ КРЕМ 50 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
380.3 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT НІЧНИЙ НАСИЧЕНИЙ КРЕМ 50 мл №1
Caudalie
2499,03
Економія при броні: -74,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
392.7 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT НІЧНИЙ НАСИЧЕНИЙ КРЕМ 50 мл №1
Caudalie
2499,05
Економія при броні: -74,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
401.6 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT НІЧНИЙ НАСИЧЕНИЙ КРЕМ 50 мл №1
Caudalie
2298,95
Економія при броні: -68,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
403.6 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT НІЧНИЙ НАСИЧЕНИЙ КРЕМ 50 мл №1
Caudalie
2499,03
Економія при броні: -74,97 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
405.5 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT НІЧНИЙ НАСИЧЕНИЙ КРЕМ 50 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
405.6 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT НІЧНИЙ НАСИЧЕНИЙ КРЕМ 50 мл №1
Caudalie
2499,03
Економія при броні: -74,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
407.5 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT НІЧНИЙ НАСИЧЕНИЙ КРЕМ 50 мл №1
Caudalie
2298,95
Економія при броні: -68,97 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
407.5 км
КОДАЛІ RESVERATROL LIFT НІЧНИЙ НАСИЧЕНИЙ КРЕМ 50 мл №1
Caudalie