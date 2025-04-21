Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії вагінальні №5
Фармекс Груп
346,30 грн
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні №5
Фармекс Груп
346,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії вагінальні №5
Фармекс Груп
368,00
Економія при броні: -56,40 грн
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні №5
Фармекс Груп
346,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії вагінальні №5
Фармекс Груп
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії вагінальні №5
Фармекс Груп
367,90
Економія при броні: -56,30 грн
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні №5
Фармекс Груп
346,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії вагінальні №5
Фармекс Груп
346,30 грн
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні №5
Фармекс Груп
346,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії вагінальні №5
Фармекс Груп
346,30 грн
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні №5
Фармекс Груп
346,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії вагінальні №5
Фармекс Груп
346,30 грн
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні №5
Фармекс Груп
346,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії вагінальні №5
Фармекс Груп
346,30 грн
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні №5
Фармекс Груп
346,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії вагінальні №5
Фармекс Груп
346,30 грн
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні №5
Фармекс Груп
346,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії вагінальні №5
Фармекс Груп
346,30 грн
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні №5
Фармекс Груп
346,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії вагінальні №5
Фармекс Груп
346,30 грн
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні №5
Фармекс Груп
346,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії вагінальні №5
Фармекс Груп
346,30 грн
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні №5
Фармекс Груп
346,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії вагінальні №5
Фармекс Груп
346,30 грн
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні №5
Фармекс Груп
346,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії вагінальні №5
Фармекс Груп
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні №5
Фармекс Груп
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії вагінальні №5
Фармекс Груп
346,30 грн
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні №5
Фармекс Груп
346,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії вагінальні №5
Фармекс Груп
346,30 грн
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні №5
Фармекс Груп
346,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії вагінальні №5
Фармекс Груп
359,90
Економія при броні: -48,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії вагінальні №5
Фармекс Груп
346,30 грн
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні №5
Фармекс Груп
346,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії вагінальні №5
Фармекс Груп
346,30 грн
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні №5
Фармекс Груп
346,40 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії вагінальні №5
Фармекс Груп
333,00
Економія при броні: -16,65 грн
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні №5
Фармекс Груп
346,40 грн