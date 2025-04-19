Львів (адресу не вказано)
Доступно в 137 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії вагінальні №5
Фармекс Груп
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні №5
Фармекс Груп
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії вагінальні №5
Фармекс Груп
346,30 грн
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні №5
Фармекс Груп
444,02
Економія при броні: -62,93 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні №5
Фармекс Груп
368,30
Економія при броні: -51,00 грн
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії вагінальні №5
Фармекс Груп
346,30 грн
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні №5
Фармекс Груп
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії вагінальні №5
Фармекс Груп
346,30 грн
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні №5
Фармекс Груп
346,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії вагінальні №5
Фармекс Груп
367,90
Економія при броні: -59,10 грн
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні №5
Фармекс Груп
346,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні №5
Фармекс Груп
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні №5
Фармекс Груп
386,99
Економія при броні: -43,79 грн
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії вагінальні №5
Фармекс Груп
386,99
Економія при броні: -40,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії вагінальні №5
Фармекс Груп
386,74
Економія при броні: -44,74 грн
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні №5
Фармекс Груп
346,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії вагінальні №5
Фармекс Груп
367,90
Економія при броні: -59,10 грн
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні №5
Фармекс Груп
367,90
Економія при броні: -50,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії вагінальні №5
Фармекс Груп
346,30 грн
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні №5
Фармекс Груп
346,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії вагінальні №5
Фармекс Груп
375,40
Економія при броні: -66,60 грн
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні №5
Фармекс Груп
346,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні №5
Фармекс Груп
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії вагінальні №5
Фармекс Груп
346,30 грн
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні №5
Фармекс Груп
346,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
0.9 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні №5
Фармекс Груп
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії вагінальні №5
Фармекс Груп
346,30 грн
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні №5
Фармекс Груп
346,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії вагінальні №5
Фармекс Груп
387,66
Економія при броні: -53,31 грн
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні №5
Фармекс Груп
387,66
Економія при броні: -44,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні №5
Фармекс Груп
368,00
Економія при броні: -50,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії вагінальні №5
Фармекс Груп
346,30 грн
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні №5
Фармекс Груп
346,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
1.0 км
АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії вагінальні №5
Фармекс Груп