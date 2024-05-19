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АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії вагінальні, №5 - Львів (374761) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеці
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
334,00 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
370,50
Економія: -49,99 грн
320,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
231,17 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
314,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
314,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
314,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
373,99
Економія: -82,42 грн
291,57 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
334,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
261,72
Економія: -12,53 грн
249,19 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (4)
427,60
Економія: -108,80 грн
318,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
314,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
318,99
Економія: -27,42 грн
291,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
314,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
424,99
Економія: -133,42 грн
291,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
283,04 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
314,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
314,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
327,86
Економія: -18,77 грн
309,09 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
314,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
294,35 грн