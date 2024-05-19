АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні, №5 - Львів (374756) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 67 аптеках
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Аптека копійка
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Всього: упаковка (35)
Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека бам
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Городоцька, 72
Swiss pharmacy
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Дорошенка, 8
Подорожник
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Всього: упаковка (35)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
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Всього: упаковка (35)
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Львів, вул. Шпитальна, 9
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Аптека шар@
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Всього: упаковка (35)
Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (35)
Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека бам
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Подорожник
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Всього: упаковка (35)
Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Подорожник
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Всього: упаковка (35)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
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Всього: упаковка (35)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (35)
Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Подорожник
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Всього: упаковка (35)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Наявність на 2024-05-21 - 16:00