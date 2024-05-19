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АПІ-НОРМ АПІФІТОСВІЧКИ РЕКТАЛЬНО-ВАГІНАЛЬНІ супозиторії ректальні, №5 - Львів (374756) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
358,71
Економія: -48,40 грн
310,31 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
311,60 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (4)
331,99
Економія: -41,93 грн
290,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
283,04 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
331,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
311,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
311,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
329,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
311,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (5)
417,30
Економія: -101,30 грн
316,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
311,60 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (4)
326,99
Економія: -36,93 грн
290,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
311,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
416,99
Економія: -126,93 грн
290,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
311,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
311,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (1)
289,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
311,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
417,30
Економія: -101,30 грн
316,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (35)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
311,60 грн