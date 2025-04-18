Гель для ніг Жабій камінь (Foot gel Toad stone)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 130 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
43,58
Економія при броні: -2,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
44,23
Економія при броні: -2,96 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
43,12
Економія при броні: -10,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
43,10
Економія при броні: -10,04 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
43,29
Економія при броні: -2,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
44,00
Економія при броні: -2,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
43,50
Економія при броні: -2,23 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Вокзальна, 2
2.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
42,35
Економія при броні: -1,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 66
2.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
41,89
Економія при броні: -5,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Коперника, 2-А
2.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
42,68
Економія при броні: -2,22 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
3.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
43,00
Економія при броні: -1,72 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
3.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка