Гель для ніг Жабій камінь (Foot gel Toad stone)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
43,11
Економія при броні: -1,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
44,09
Економія при броні: -2,83 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
43,96
Економія при броні: -2,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
43,74
Економія при броні: -2,49 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
43,60
Економія при броні: -2,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
43,06
Економія при броні: -2,66 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
43,43
Економія при броні: -6,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
42,80
Економія при броні: -5,97 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
43,49
Економія при броні: -6,66 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
5.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
45,10
Економія при броні: -8,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
5.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
43,74
Економія при броні: -2,48 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 179
5.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 179
5.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
42,36
Економія при броні: -5,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
5.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
42,10
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
42,76
Економія при броні: -5,95 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
6.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
41,92
Економія при броні: -3,59 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 49/8
6.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
6.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
41,92
Економія при броні: -3,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
6.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
7.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ НІГ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
42,37
Економія при броні: -1,92 грн