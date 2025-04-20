Бальзам Жабій камінь (Balm Toad Stone)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 61 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
50,27
Економія при броні: -3,36 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
58,00
Економія при броні: -10,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
47,68
Економія при броні: -1,76 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
48,97
Економія при броні: -3,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
49,55
Економія при броні: -3,43 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
48,64
Економія при броні: -2,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
48,23
Економія при броні: -2,31 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
49,23
Економія при броні: -2,32 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 53-А
4.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
49,76
Економія при броні: -2,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
4.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
49,18
Економія при броні: -2,27 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
4.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
49,84
Економія при броні: -2,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
4.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
49,18
Економія при броні: -3,26 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
4.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
49,94
Економія при броні: -3,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Симчича Мирослава, 51
4.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
48,83
Економія при броні: -1,92 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
4.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
4.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
49,12
Економія при броні: -3,15 грн