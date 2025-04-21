Бальзам Жабій камінь (Balm Toad Stone)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеках у Вінниця
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
49,10
Економія при броні: -11,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
49,42
Економія при броні: -2,51 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
49,90
Економія при броні: -12,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
49,73
Економія при броні: -2,82 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 51
2.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
2.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Цегельний, 3
2.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Антонова, 29
2.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
2.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 181-А
3.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 126
3.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
3.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Зодчих, 16
4.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 75
5.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
48,70
Економія при броні: -1,79 грн