Бальзам Жабій камінь (Balm Toad Stone)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
49,00
Економія при броні: -11,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
49,62
Економія при броні: -2,71 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
43,89
Економія при броні: -2,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
48,56
Економія при броні: -1,65 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
49,46
Економія при броні: -2,55 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
51,07
Економія при броні: -2,31 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
49,27
Економія при броні: -3,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
48,82
Економія при броні: -2,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
48,67
Економія при броні: -1,76 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
49,10
Економія при броні: -2,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
49,32
Економія при броні: -2,41 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
49,58
Економія при броні: -2,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
49,22
Економія при броні: -2,31 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
50,15
Економія при броні: -3,24 грн