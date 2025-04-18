Бальзам Жабій камінь (Balm Toad Stone)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
49,51
Економія при броні: -2,74 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
49,04
Економія при броні: -2,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
48,41
Економія при броні: -2,49 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
2.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
50,16
Економія при броні: -3,25 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
50,01
Економія при броні: -3,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
49,59
Економія при броні: -2,68 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
3.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
49,00
Економія при броні: -11,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
4.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
4.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
48,94
Економія при броні: -3,02 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Григорівське, 32
4.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
50,44
Економія при броні: -3,53 грн