Бальзам Жабій камінь (Balm Toad Stone)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
49,00
Економія при броні: -11,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
50,07
Економія при броні: -3,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
49,15
Економія при броні: -3,23 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
49,90
Економія при броні: -12,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
49,35
Економія при броні: -2,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
48,70
Економія при броні: -1,79 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
49,06
Економія при броні: -2,15 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
48,96
Економія при броні: -2,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Козацька, 3-А
1.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 161
2.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
39,92
Економія при броні: -2,12 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 19
2.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 11
2.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл №1
Ботаніка