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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл - Харків (360860) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
49,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1)
31,79 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
45,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
40,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
40,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (1)
32,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
40,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
47,06
Економія: -8,00 грн
39,06 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
46,28
Економія: -7,16 грн
39,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
39,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (3)
50,17 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (2)
39,69 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
32,58 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (2)
42,99
Економія: -3,90 грн
39,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
37,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
31,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (1)
43,90
Економія: -4,67 грн
39,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (3)
40,48 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
46,97
Економія: -7,82 грн
39,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (2)
50,08 грн