БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ" 50 мл - Харків (360860) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 90 аптеках
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Університетська, 33
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Харків, пров. Мовчанівський, 12
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, пл. Свободи, 8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
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Харків, просп. Науки, 9
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
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Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А