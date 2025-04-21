Бальзам Жабій камінь з сабельником (Balm Toad stone with cinquefoil)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
54,61
Економія при броні: -2,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
53,46
Економія при броні: -7,24 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
52,68
Економія при броні: -6,42 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
54,40
Економія при броні: -6,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
53,08
Економія при броні: -5,46 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
54,20
Економія при броні: -5,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
54,10
Економія при броні: -5,65 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
54,31
Економія при броні: -5,86 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
54,58
Економія при броні: -2,85 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
54,74
Економія при броні: -8,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 37
3.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
54,62
Економія при броні: -8,99 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 49
3.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
3.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
55,07
Економія при броні: -9,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Пирогова, 94-А
4.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
54,04
Економія при броні: -8,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
4.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
53,67
Економія при броні: -1,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
5.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
53,90
Економія при броні: -9,05 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Келецька, 60
5.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка