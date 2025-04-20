Бальзам Жабій камінь з сабельником (Balm Toad stone with cinquefoil)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
53,56
Економія при броні: -2,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
54,23
Економія при броні: -8,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
53,46
Економія при броні: -1,69 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
54,44
Економія при броні: -2,73 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
54,10
Економія при броні: -2,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
55,40
Економія при броні: -9,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
54,34
Економія при броні: -8,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
52,54
Економія при броні: -7,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
54,11
Економія при броні: -3,36 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
55,15
Економія при броні: -9,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
54,04
Економія при броні: -2,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
54,29
Економія при броні: -2,58 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
53,29
Економія при броні: -7,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
53,53
Економія при броні: -7,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
54,18
Економія при броні: -12,81 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
55,20
Економія при броні: -8,96 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
54,74
Економія при броні: -7,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл №1
Ботаніка
56,51
Економія при броні: -3,66 грн