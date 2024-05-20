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БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР серії "ЗЕЛЕНА АПТЕКА" "БЕРЕЗОВІ БРУНЬКИ ТА КАСТОРОВА ОЛІЯ" 300 мл проти лупи - Запоріжжя (348942) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
Всього: упаковка (2)
58,90
Економія: -5,46 грн
53,44 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
Всього: упаковка (2)
62,06
Економія: -7,07 грн
54,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 2
Всього: упаковка (1)
64,03
Економія: -5,16 грн
58,87 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Кондратьєва Герасима, 122
Всього: упаковка (2)
59,23
Економія: -4,24 грн
54,99 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 7/1
Всього: упаковка (1)
61,95
Економія: -6,31 грн
55,64 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, просп. Лушпи Михайла, 45/1
Всього: упаковка (1)
63,93
Економія: -10,14 грн
53,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Британська, 41
Всього: упаковка (1)
62,36
Економія: -7,37 грн
54,99 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Ромни, вул. Руденка, 23
Всього: упаковка (1)
60,60
Економія: -6,52 грн
54,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Ковпака, 59/4
Всього: упаковка (1)
59,73
Економія: -6,29 грн
53,44 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Перемоги, 115
Всього: упаковка (1)
56,88
Економія: -5,29 грн
51,59 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Перемоги, 105
Всього: упаковка (2)
59,68
Економія: -5,83 грн
53,85 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Всього: упаковка (1)
72,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (1)
72,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом