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БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР серії "ЗЕЛЕНА АПТЕКА" "БЕРЕЗОВІ БРУНЬКИ ТА КАСТОРОВА ОЛІЯ" 300 мл проти лупи - Львів (348942) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (1)
72,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Всього: упаковка (1)
72,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Ромни, вул. Руденка, 23
Всього: упаковка (1)
61,47
Економія: -7,39 грн
54,08 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
Всього: упаковка (2)
62,77
Економія: -7,78 грн
54,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Ковпака, 59/4
Всього: упаковка (1)
59,43
Економія: -5,99 грн
53,44 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Кондратьєва Герасима, 122
Всього: упаковка (2)
60,43
Економія: -5,44 грн
54,99 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Перемоги, 115
Всього: упаковка (1)
58,48
Економія: -6,89 грн
51,59 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Перемоги, 105
Всього: упаковка (2)
61,47
Економія: -7,62 грн
53,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Британська, 41
Всього: упаковка (1)
61,98
Економія: -6,99 грн
54,99 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 7/1
Всього: упаковка (1)
63,12
Економія: -7,48 грн
55,64 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, просп. Лушпи Михайла, 45/1
Всього: упаковка (1)
62,41
Економія: -8,62 грн
53,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 2
Всього: упаковка (1)
64,01
Економія: -5,14 грн
58,87 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
Всього: упаковка (2)
58,78
Економія: -5,34 грн
53,44 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом