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БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР серії "ЗЕЛЕНА АПТЕКА" "БЕРЕЗОВІ БРУНЬКИ ТА КАСТОРОВА ОЛІЯ" 300 мл проти лупи - Харків (348942) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 2
Всього: упаковка (1)
63,97
Економія: -5,10 грн
58,87 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
Всього: упаковка (2)
62,85
Економія: -7,86 грн
54,99 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Суми, просп. Лушпи Михайла, 7/1
Всього: упаковка (1)
62,72
Економія: -7,08 грн
55,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Суми, просп. Лушпи Михайла, 45/1
Всього: упаковка (1)
63,60
Економія: -9,81 грн
53,79 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Суми, вул. Кондратьєва Герасима, 122
Всього: упаковка (2)
60,05
Економія: -5,06 грн
54,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Суми, вул. Британська, 41
Всього: упаковка (1)
63,80
Економія: -8,81 грн
54,99 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Перемоги, 105
Всього: упаковка (2)
61,57
Економія: -7,72 грн
53,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Перемоги, 115
Всього: упаковка (1)
57,16
Економія: -5,57 грн
51,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Суми, вул. Ковпака, 59/4
Всього: упаковка (1)
59,50
Економія: -6,06 грн
53,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
Всього: упаковка (2)
59,79
Економія: -6,35 грн
53,44 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Ромни, вул. Руденка, 23
Всього: упаковка (1)
60,35
Економія: -6,27 грн
54,08 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (1)
72,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Всього: упаковка (1)
72,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом