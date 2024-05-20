Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР серії "ЗЕЛЕНА АПТЕКА" "КРОПИВА ДВОДОМНА ТА РЕП'ЯХОВА ОЛІЯ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР серії "ЗЕЛЕНА АПТЕКА" "КРОПИВА ДВОДОМНА ТА РЕП'ЯХОВА ОЛІЯ" 300 мл для нормального волосся - Запоріжжя (348683) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
64,81
Економія: -6,82 грн
57,99 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
71,26
Економія: -8,84 грн
62,42 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
60,74
Економія: -3,76 грн
56,98 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
62,99
Економія: -6,68 грн
56,31 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (1)
65,95
Економія: -4,52 грн
61,43 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51-Д
Всього: упаковка (1)
73,82
Економія: -11,26 грн
62,56 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
Всього: упаковка (1)
63,12
Економія: -6,54 грн
56,58 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
Всього: упаковка (1)
69,12
Економія: -6,74 грн
62,38 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
Всього: упаковка (1)
74,88
Економія: -12,18 грн
62,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
Всього: упаковка (1)
66,05
Економія: -8,92 грн
57,13 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
68,24
Економія: -3,35 грн
64,89 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (1)
62,90
Економія: -6,26 грн
56,64 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
62,16
Економія: -4,08 грн
58,08 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
Всього: упаковка (1)
81,43
Економія: -4,44 грн
76,99 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (2)
80,60
Економія: -9,62 грн
70,98 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (1)
61,94
Економія: -6,07 грн
55,87 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
Всього: упаковка (1)
73,86
Економія: -11,77 грн
62,09 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
61,08
Економія: -4,10 грн
56,98 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
67,21
Економія: -4,58 грн
62,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (1)
68,12
Економія: -5,88 грн
62,24 грн