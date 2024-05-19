Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР серії "ЗЕЛЕНА АПТЕКА" "КРОПИВА ДВОДОМНА ТА РЕП'ЯХОВА ОЛІЯ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР серії "ЗЕЛЕНА АПТЕКА" "КРОПИВА ДВОДОМНА ТА РЕП'ЯХОВА ОЛІЯ" 300 мл для нормального волосся - Львів (348683) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7-А
Всього: упаковка (2)
74,20
Економія: -17,98 грн
56,22 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (1)
67,50
Економія: -16,37 грн
51,13 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 61
Всього: упаковка (1)
67,50
Економія: -16,37 грн
51,13 грн
Свк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (2)
60,00
Економія: -4,80 грн
55,20 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
74,20
Економія: -17,98 грн
56,22 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (1)
67,50
Економія: -16,37 грн
51,13 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (3)
74,20
Економія: -17,98 грн
56,22 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильщиків, 15
Всього: упаковка (1)
66,86
Економія: -3,91 грн
62,95 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
Всього: упаковка (1)
68,06
Економія: -5,59 грн
62,47 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
Всього: упаковка (1)
71,71
Економія: -9,29 грн
62,42 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
Всього: упаковка (1)
75,60
Економія: -12,83 грн
62,77 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
Всього: упаковка (1)
69,02
Економія: -6,20 грн
62,82 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
Всього: упаковка (1)
63,99
Економія: -7,41 грн
56,58 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Доценка, 10
Всього: упаковка (1)
64,91
Економія: -7,92 грн
56,99 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 184
Всього: упаковка (1)
66,21
Економія: -3,81 грн
62,40 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (1)
72,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Миколаївська, 168/1
Всього: упаковка (1)
64,13
Економія: -7,77 грн
56,36 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (1)
67,62
Економія: -4,67 грн
62,95 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (1)
72,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (1)
61,47
Економія: -5,27 грн
56,20 грн