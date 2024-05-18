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БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР серії "ЗЕЛЕНА АПТЕКА" "КРОПИВА ДВОДОМНА ТА РЕП'ЯХОВА ОЛІЯ" 300 мл для нормального волосся - Харків (348683) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 2
Всього: упаковка (1)
63,97
Економія: -5,10 грн
58,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (2)
82,73
Економія: -8,08 грн
74,65 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
Всього: упаковка (1)
81,85
Економія: -10,25 грн
71,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (2)
71,78
Економія: -6,99 грн
64,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Охтирська, 18
Всього: упаковка (1)
75,08
Економія: -6,21 грн
68,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Героїв Крут, 76/1
Всього: упаковка (1)
65,87
Економія: -8,69 грн
57,18 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 38
Всього: упаковка (1)
70,37
Економія: -7,63 грн
62,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Суми, вул. Збройних Сил України, 18
Всього: упаковка (1)
81,60
Економія: -8,98 грн
72,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Суми, просп. Лушпи Михайла, 7/1
Всього: упаковка (1)
66,87
Економія: -7,56 грн
59,31 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
68,00
Економія: -5,92 грн
62,08 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Суми, просп. Лушпи Михайла, 45/1
Всього: упаковка (1)
66,89
Економія: -10,32 грн
56,57 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Суми, вул. Кондратьєва Герасима, 122
Всього: упаковка (1)
78,18
Економія: -6,58 грн
71,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Нижньовоскресенська, 1
Всього: упаковка (2)
65,12
Економія: -7,35 грн
57,77 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Перемоги, 105
Всього: упаковка (3)
64,76
Економія: -8,12 грн
56,64 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Перемоги, 115
Всього: упаковка (1)
69,53
Економія: -6,71 грн
62,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Суми, вул. Ковпака, 59/4
Всього: упаковка (1)
62,80
Економія: -6,40 грн
56,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 5
Всього: упаковка (1)
61,27
Економія: -4,96 грн
56,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 45-Д
Всього: упаковка (1)
80,61
Економія: -8,30 грн
72,31 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 35
Всього: упаковка (1)
65,32
Економія: -5,41 грн
59,91 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
Всього: упаковка (2)
63,11
Економія: -6,71 грн
56,40 грн