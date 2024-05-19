Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

Медпрепарати Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А Всього: упаковка (1) 74,65 Економія: -2,98 грн 71,67 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дніпро, пров. Парусний, 18-Л Всього: упаковка (1) 79,70 Економія: -5,98 грн 73,72 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б Всього: упаковка (1) 82,36 Економія: -8,27 грн 74,09 грн Забронювати