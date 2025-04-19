Бальзам для вій Мінокс макслаш (Balsam for eyelashes Minox)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Львів
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.5 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Суботівська, 2-А
3.7 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 1
5.3 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
6.1 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг
В містах поряд
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 6-А
15.9 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг
921,80
Економія при броні: -22,70 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Трускавець, вул. Шевченка Тараса, 23
72.2 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бережани, пл. Ринок, 20
79.6 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг
926,80
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Відродження, 2
139.8 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг
926,80
Економія при броні: -27,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
181.6 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг
926,80
Економія при броні: -27,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Чернівці, вул. Скальда Сергія, 13
224.7 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг
929,00
Економія при броні: -29,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, 1-А
453.9 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг
932,70
Економія при броні: -33,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Булаховського Академіка, 26-Б
455.6 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг
929,00
Економія при броні: -29,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хотів, вул. Хмельницького Богдана, 1
463.3 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг
932,70
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Міхновського Миколи / Підвисоцького Професора, 26/1
469.5 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг
926,80
Економія при броні: -27,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гмирі Бориса, 12-Б
475.2 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг
929,00
Економія при броні: -29,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Гребінка, вул. Магістральна, 102
602.6 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг
928,80
Економія при броні: -29,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
623.5 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг
935,10
Економія при броні: -36,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Петриківка, просп. Калнишевського Петра, 28
779.1 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг
936,20
Економія при броні: -37,10 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Буськ, пл. Звитяги, 1-А
44.6 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг