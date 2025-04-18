Бальзам для вій Мінокс макслаш (Balsam for eyelashes Minox)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Міхновського Миколи / Підвисоцького Професора, 26/1
4.1 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг
926,80
Економія при броні: -43,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Булаховського Академіка, 26-Б
13.3 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг
929,00
Економія при броні: -45,70 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хотів, вул. Хмельницького Богдана, 1
14.3 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг
932,70
Економія при броні: -11,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, 1-А
14.5 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг
932,70
Економія при броні: -49,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Гребінка, вул. Магістральна, 102
141.0 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг
928,80
Економія при броні: -45,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
301.4 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг
926,80
Економія при броні: -43,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Петриківка, просп. Калнишевського Петра, 28
353.2 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг
928,80
Економія при броні: -45,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Відродження, 2
364.4 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг
926,80
Економія при броні: -43,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Скальда Сергія, 13
411.3 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг
929,00
Економія при броні: -45,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бережани, пл. Ринок, 20
414.8 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг
926,80
Економія при броні: -5,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
446.0 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг
935,10
Економія при броні: -51,80 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
466.1 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 1
466.7 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
468.6 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
470.4 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Суботівська, 2-А
471.9 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 6-А
478.8 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг
921,80
Економія при броні: -0,10 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Трускавець, вул. Шевченка Тараса, 23
519.1 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буськ, пл. Звитяги, 1-А
424.2 км
Бальзам для росту вій "Minox MaxLash" 3 мл №1
Мінокс Текнолоджі Трейдинг