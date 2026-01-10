Київ
Крем Здорова шкіра Хімані боро плюс
Крем Здорова шкіра Хімані боро плюс
Запоріжжя
(адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
104,02
Економія при броні:
-5,74 грн
98,28
грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
103,09
Економія при броні:
-4,35 грн
98,74
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
97,70
Економія при броні:
-15,50 грн
82,20
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
105,97
Економія при броні:
-7,22 грн
98,75
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
100,88
Економія при броні:
-20,09 грн
80,79
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
106,06
Економія при броні:
-22,08 грн
83,98
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
106,18
Економія при броні:
-8,11 грн
98,07
грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
3.0 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
103,50
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
105,82
Економія при броні:
-7,32 грн
98,50
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
106,29
Економія при броні:
-7,90 грн
98,39
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
104,87
Економія при броні:
-21,00 грн
83,87
грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
106,67
Економія при броні:
-19,84 грн
86,83
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
104,86
Економія при броні:
-20,99 грн
83,87
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
3.3 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
89,10
Економія при броні:
-6,45 грн
82,65
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
101,59
Економія при броні:
-14,76 грн
86,83
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
99,77
Економія при броні:
-3,91 грн
95,86
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
105,34
Економія при броні:
-24,51 грн
80,83
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
103,79
Економія при броні:
-16,96 грн
86,83
грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
103,00
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.7 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
105,43
Економія при броні:
-27,60 грн
77,83
грн
