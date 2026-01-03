Київ
Про товар
Ціни
Крем Здорова шкіра Хімані боро плюс
Крем Здорова шкіра Хімані боро плюс
Миколаїв
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 79 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
105,93
Економія при броні:
-7,22 грн
98,71
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
103,22
Економія при броні:
-4,89 грн
98,33
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
95,30
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Саксаганського Панаса, 39/7
3.2 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
99,12
Економія при броні:
-17,27 грн
81,85
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
95,24
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
103,55
Економія при броні:
-19,74 грн
83,81
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
99,29
Економія при броні:
-15,48 грн
83,81
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
100,40
Економія при броні:
-16,00 грн
84,40
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
90,50
Економія при броні:
-5,00 грн
85,50
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
90,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
105,32
Економія при броні:
-23,47 грн
81,85
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
105,90
Економія при броні:
-7,56 грн
98,34
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
104,39
Економія при броні:
-5,76 грн
98,63
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
3.6 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
103,50
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
106,87
Економія при броні:
-8,47 грн
98,40
грн
Забронювати
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
105,11
Економія при броні:
-15,23 грн
89,88
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
95,30
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
105,93
Економія при броні:
-7,00 грн
98,93
грн
Забронювати
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
104,80
Економія при броні:
-6,49 грн
98,31
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
104,43
Економія при броні:
-5,97 грн
98,46
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню