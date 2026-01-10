Київ
Крем Здорова шкіра Хімані боро плюс
Крем Здорова шкіра Хімані боро плюс
Кривий Ріг
(адресу не вказано)
Доступно в 106 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Емамі
105,83
Економія при броні:
-20,99 грн
84,84
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Емамі
96,00
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Емамі
98,31
Економія при броні:
-4,58 грн
93,73
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Емамі
91,50
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Емамі
104,16
Економія при броні:
-19,27 грн
84,89
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Емамі
104,55
Економія при броні:
-21,59 грн
82,96
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Емамі
103,03
Економія при броні:
-20,08 грн
82,95
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Емамі
104,75
Економія при броні:
-21,80 грн
82,95
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Емамі
89,10
Економія при броні:
-4,55 грн
84,55
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Емамі
91,77
грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Дудаєва Джохара, 8
1.0 км
Емамі
103,50
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Емамі
96,84
Економія при броні:
-7,98 грн
88,86
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Емамі
106,88
Економія при броні:
-18,02 грн
88,86
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Емамі
106,66
Економія при броні:
-14,14 грн
92,52
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Емамі
91,77
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Емамі
96,00
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Емамі
95,30
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Емамі
97,00
грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 54-В
1.9 км
Емамі
103,50
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Емамі
109,19
Економія при броні:
-6,06 грн
103,13
грн
