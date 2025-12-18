Київ
Крем Здорова шкіра Хімані боро плюс
Дніпро
(адресу не вказано)
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
93,19
Економія при броні:
-10,53 грн
82,66
грн
Забронювати
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
95,20
Економія при броні:
-12,54 грн
82,66
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
0.6 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
103,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
102,13
Економія при броні:
-3,29 грн
98,84
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
95,30
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
92,84
Економія при броні:
-11,71 грн
81,13
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
86,79
Економія при броні:
-2,99 грн
83,80
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
103,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
87,11
Економія при броні:
-3,31 грн
83,80
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
92,65
Економія при броні:
-10,84 грн
81,81
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
93,88
Економія при броні:
-12,07 грн
81,81
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
98,51
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
95,30
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
104,78
Економія при броні:
-5,44 грн
99,34
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
103,89
Економія при броні:
-4,55 грн
99,34
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
89,10
Економія при броні:
-4,55 грн
84,55
грн
Забронювати
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
94,85
Економія при броні:
-13,72 грн
81,13
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
89,10
Економія при броні:
-4,55 грн
84,55
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
93,19
Економія при броні:
-12,06 грн
81,13
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
89,18
Економія при броні:
-7,37 грн
81,81
грн
Забронювати
