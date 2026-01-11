Київ
Про товар
Ціни
Крем Здорова шкіра Хімані боро плюс
Крем Здорова шкіра Хімані боро плюс
Чернігів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 47 аптеках у Чернігів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
104,90
Економія при броні:
-16,60 грн
88,30
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
103,14
Економія при броні:
-21,33 грн
81,81
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
105,30
Економія при броні:
-6,32 грн
98,98
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
95,30
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
103,81
Економія при броні:
-22,00 грн
81,81
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
89,10
Економія при броні:
-4,55 грн
84,55
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Княжа, 33
0.5 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
103,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
103,30
Економія при броні:
-21,42 грн
81,88
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
91,87
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
91,87
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
104,87
Економія при броні:
-6,83 грн
98,04
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
103,50
Економія при броні:
-5,30 грн
98,20
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
91,87
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
91,87
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
91,87
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
103,98
Економія при броні:
-11,77 грн
92,21
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
106,64
Економія при броні:
-14,43 грн
92,21
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 74
2.3 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
122,10
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
89,10
Економія при броні:
-4,55 грн
84,55
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 19
2.4 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА БОРО ПЛЮС АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ БЕЗ ЗАПАХУ 25 мл №1
Емамі
91,87
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню