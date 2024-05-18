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БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "SLAVIA LEGE ARTIS" 400 мл тонізуючий, для жирного волосся - Харків (340355) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
73,81 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
73,39 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (4)
73,73 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
73,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (4)
73,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
73,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
73,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (2)
73,74 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (2)
74,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
73,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (1)
74,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
73,35 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (2)
74,37 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
73,57 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
73,88 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
73,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Дерев'янка, 7
Всього: упаковка (1)
74,19 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
74,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (4)
73,88 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (2)
74,02 грн