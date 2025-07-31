Київ
Крем від попрілостей і пелюшкового висипу

Крем від попрілостей і пелюшкового висипу

Одеса (адресу не вказано)
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Доступно в 7 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Лесі Українки, 16/1
5.3 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
459,11
Економія при броні: -29,37 грн
429,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 33-А
5.4 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
395,52
Економія при броні: -22,49 грн
373,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
6.1 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
395,33
Економія при броні: -22,30 грн
373,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
7.3 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
398,85
Економія при броні: -16,85 грн
382,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
394,81
Економія при броні: -21,78 грн
373,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
13.4 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
396,23
Економія при броні: -23,20 грн
373,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
13.7 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
394,54
Економія при броні: -21,51 грн
373,03 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лиманка, перех. Гранітна / Радужний, 2/26
9.5 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
347,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 1
11.5 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
393,38
Економія при броні: -20,35 грн
373,03 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Л
165.9 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
347,01 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Болград, просп. Соборний, 144-А
183.5 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
347,01 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Ізмаїл, вул. Болградська, 80
191.4 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
347,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
250.9 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
450,21
Економія при броні: -20,47 грн
429,74 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
251.1 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
342,98 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11-Б
252.4 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
342,54 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4
254.0 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
415,30
Економія при броні: -28,24 грн
387,06 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
255.3 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
406,47
Економія при броні: -19,41 грн
387,06 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
264.8 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
347,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
264.9 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
401,60
Економія при броні: -14,54 грн
387,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
284.5 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
461,57
Економія при броні: -31,83 грн
429,74 грн
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